GUARDA IL VIDEO. AVERSA. Sversa rifiuti in strada, beccato dalle telecamere

AVERSA – Sversa rifiuti in strada e viene beccato dalle telecamere. È accaduto in via San Girolamo: un uomo arriva a bordo della sua vettura e inizia a scaricare rifiuti per poi andarsene via in tutta tranquillità.

“Un comportamento che non solo pone in essere un’illegalità, ma mostra soprattutto una totale mancanza di rispetto per la nostra comunità. È fondamentale che ognuno di noi faccia la propria parte per mantenere la nostra città pulita e vivibile. Non possiamo più tollerare atti di inciviltà come questo. Vogliamo sensibilizzare tutti sull’importanza di uno smaltimento corretto dei rifiuti. Chiunque venga sorpreso a commettere atti simili sarà denunciato e chiamato a rispondere delle proprie azioni. Facciamo fronte comune per difendere il nostro ambiente e la nostra salute”,

ha dichiarato l’