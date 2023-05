GUARDA IL VIDEO. Blocco allevatori: pendolari lasciati a piedi sulla Domiziana

Il calce all’ articolo il video

CASTEL VOLTURNO – MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ci è arrivato un video poco fa, da parte di alcuni pendolari che da Pescopagano stanno ritornando a piedi verso Mondragone, dopo una mattinata di lavoro. Secondo quanto raccontato da queste persone, i vigili che controllano i varchi, non avrebbero consentito il transito dei pullman di linea, che hanno dovuto effettuare una inversione, fatto eccezione per questa mattina. I motivi di questa interruzione voluta, a questo punto non si sa da chi, non se ne conoscono, unica cosa certa è che gli allevatori in protesta alla rotonda di Bagnara tra Castel Volturno e Mondragone, avevano garantito, attraverso un comunicato ufficiale, il passaggio nel tratto di strada bloccato, dei mezzi di emergenza, dei mezzi pubblici, dei residenti e delle persone con problemi di salute. Sperando che da questo momento in poi le autorità preposte alla circolazione stradale, possano fare chiarezza sull’enorme disagio che da giorni vive soprattutto chi è costretto a spostarsi con i mezzi pubblici.