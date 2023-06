GUARDA IL VIDEO. Bomba d’acqua a MONDRAGONE. Allagate le vie del centro

Danni anche alle auto rimaste in panne nei tratti di strada divenute dei fiumi in piena

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Una incredibile bomba d’acqua si è abbattuta ieri sera 14 giugno in provincia di Caserta e sul litorale domizio con non pochi disagi. A Mondragone si sono registrati diversi allagamenti sul lungomare, nel centro storico, in viale Margherita ed in zona Sant’Angelo a causa della tracimazione del sistema fognario. L’ acqua ha invaso anche diverse abitazioni, come dimostra un video pubblicato su tik tok da un utente, in alcune è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento locale, ultimo in ordine di tempo alle 22.00 circa in Via Taranto, traversa via Como. Danni anche alle auto rimaste in panne nei tratti di strada divenute dei fiumi in piena.