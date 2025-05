GUARDA IL VIDEO. CAOS ALLE SPIAGGE. Il ponte del 1° maggio diventa un incubo traffico, automobilisti bloccati per ore

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASTEL VOLTURNO – Una giornata di sole, mare e relax si è trasformata in un’odissea per centinaia di persone che ieri hanno scelto di trascorrere il primo maggio lungo le spiagge del litorale domizio. Da Castel Volturno a Licola, passando per Varcaturo, il rientro è stato un vero incubo.

Ore e ore bloccati nel traffico, spesso completamente fermi sotto il sole, con auto in coda già dal pomeriggio e rientri a casa che in molti casi sono avvenuti solo in serata. A complicare la situazione anche qualche comportamento scorretto: in un video diventato virale sui social si vedono alcune auto approfittare del passaggio di un’ambulanza per infilarsi nel varco aperto e superare la fila, tra clacson e proteste degli altri automobilisti.

“Abbiamo impiegato cinque ore solo per uscire dal parcheggio”, racconta esasperato un bagnante arrivato nella zona di Licola per il 1° maggio. Non sono bastati gli avvisi e le esperienze degli anni precedenti: la voglia di mare ha vinto su tutto, ma il prezzo da pagare è stato altissimo in termini di stress e pazienza.