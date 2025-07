GUARDA IL VIDEO. Esplode incendio in casa, fiamme alte dal balcone

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CARINARO – Torniamo sulla notizia di oggi pomeriggio, ovvero l’incendio che ha colpito un’abitazione a Carinaro. Il rogo si è sviluppato in una casa che affaccia sulla via Provinciale Carinaro-Teverola, in passato conosciuta come via Sant’Eufemia. L’abitazione dispone anche di un secondo ingresso su via Campo, il corso principale del paese.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, con due autobotti. L’intervento ha permesso di circoscrivere le fiamme ed evitare che si propagassero agli edifici adiacenti. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Restano da accertare le cause dell’incendio, su cui sono in corso le indagini.