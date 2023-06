GUARDA IL VIDEO. Giovane madre casertana porta il figlio al Santobono ma la visita medica non c’è più… La denuncia su Tik Tok

L’esasperazione nelle parole di Maria: “Questo è lo schifo di Napoli”

CASERTA E’ esasperata la giovane madre che vedete nel video, da lei stessa pubblicato su Tik Tok. Denuncia il disservizio della sanità pubblica campana, di quello che quotidianamente accade a tanti ed oggi, purtroppo, è accaduto a lei. Si è recata, stamattina alle 8.30, all’ospedale Santobono per far visitare uno dei suoi due bambini ma, una volta giuntà lì, le hanno riferito che non c’era nessuna visita. La persona allo sportello le ha anche detto che qualcuno aveva provato a chiamarla, per avvertirla. Ma Maria Petito, che da Caserta ha portato il suo bimbo a Napoli, chiedendo un permesso sul lavoro, di telefonate non ne ha ricevuta alcuna. Di qui la sua rabbia giustificata. Di qui la denuncia della giovane su Tik Tok. Accade al Santobono ed accade in tante strutture pubbliche ospedaliere. Chi ringraziare per tutto ciò? Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, probabilmente.