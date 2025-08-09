GUARDA IL VIDEO. I TRE DEMENTI. Rita De Crescenzo, NapolitanoStore e il consigliere regionale Di Fenza ridono e fanno lo show. E Calenda lo espelle dal partito
9 Agosto 2025 - 11:40
di fenza napolitano store rita de crescenzo
Siamo stati troppo duri nel titolo? Non crediamo, perché il termine lo colleghiamo al video inquietante in cui ridono senza motivo, in maniera sguaiata in una stanza delle istituzioni che, quantomeno, dovrebbe essere trattata con un minimo di decenza. Ma se tu, consigliere regionale Di Fenza, fai sedere al posto tuo, dove ti hanno messo gli elettori, al posto di un onorevole (sic!) un personaggio che, secondo quanto viene riportato all’interno del servizio di Luca Abete per Striscia la Notizia, avrebbe creato un doppio listino prezzi: uno dedicato ai clienti che pagano tramite POS e uno dedicato ai clienti che pagano in contanti prezzato a ribasso, con l’iPhone 16 venduto a chi acquista in contanti a soli 750 euro, rispetto ai 900 euro di chi compra con carta di credito, che cosa può mai succedere? Che, ovviamente, Carlo Calenda ti caccia da Azione in 30 secondi netti. Ma soprattutto, in quale momento il suo cervello ha ritenuto un’idea intelligente fare questi due video? Nessuno dei tuoi collaboratori ti ha fatto notare che si trattava di una cazzata? Gli effetti collaterali? Citando il comico Luca Bizzarri, ma questi non hanno un amico? Capiamo le necessità elettorali, ma così diventa un circo
Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013