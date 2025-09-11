GUARDA IL VIDEO. Ladri in Alfa Romeo all’attacco di una nota azienda

CARINARO – Tentativo di intrusione bloccato in meno di 30 secondi in un’azienda di Carinaro. Una banda di ladri, giunta in piena notte, è stata dissuasa prima di poter entrare nel sito.

L’allarme è scattato non appena l’apripista del gruppo si è avvicinato al cancello. La sua presenza è stata immediatamente rilevata dal sistema di sorveglianza remota dei Guardiani Virtuali BOR, in partnership con l’istituto di vigilanza VIS. I operatori, connessi da remoto, hanno attivato i protocolli di emergenza, mettendo in sicurezza l’area e allertando senza perdere tempo le Forze dell’Ordine.

L’episodio conferma la recrudescenza della criminalità nel Casertano e l’importanza di sistemi antifurto sempre più avanzati per le imprese del territorio.

Chi fosse interessato può guardare altri furti sventati al seguente link: https://borsecurity.it/video-gallery/