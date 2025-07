GUARDA IL VIDEO. Ladri in azione: obiettivo il negozio “Mister Risparmio”

CASERTA – Un soggetto sconosciuto si è avvicinato in piena notte al retro del punto vendita di Castellammare di Stabia del “Gruppo Mister Risparmio” dopo aver scavalcato i muri di cinta.Dalle immagini video si nota che l’individuo è giunto sul posto con volto scoperto e ha iniziato a rovistare tra la merce a deposito in cerca di qualcosa di facilmente trasportabile da portare via.

Non sapeva che l’area è sorvegliata dai Guardiani Virtuali BOR che, connessi da remoto e in tempo reale dalla piattaforma tecnologica BOR, in Partnership con l’istituto di vigilanza privata DSS Security, hanno subito rilevato la sua presenza e lo hanno costretto alla fuga.

Si tratta del terzo tentativo di furto sventato presso il punto vendita di Castellammare di Stabia (NA) del “Gruppo Mister Risparmio” che, grazie a BOR, può continuare la sua attività produttiva senza la preoccupazione di subire furti e intrusioni.

La criminalità in Campania rappresenta una minaccia significativa per l’economia della regione. Oltre ai danni economici diretti, questo fenomeno contribuisce a creare un clima di sfiducia e insicurezza che ostacola lo sviluppo delle imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Per questo motivo, investire in Sistemi Tecnologici per il controllo accessi e la prevenzione di sinistri e anomalie è diventato necessario per proteggere la propria azienda e la propria produttività.

