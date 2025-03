GUARDA IL VIDEO. MARCIANISE, Alberto Abbate denuncia: “La Guardia di Finanza se ne va a Maddaloni”. Sconcertante il sindaco: “Non lo sapevo”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Eppure se ne è parlato e anche noi, a suo tempo, abbiamo scritto della decisione del privato, proprietario dell’immobile, di non rinnovare il contratto alle Fiamme Gialle

MARCIANISE – Pubblichiamo un video-stralcio dell’ultimo consiglio comunale di Marcianise che, come è noto, ha approvato il Bilancio di Previsione triennale e i suoi allegati.

Si tratta dell’illustrazione di una interessante interrogazione presentata dal consigliere comunale del Pd, Alberto Abbate, il quale considera molto più di un pericolo la perdita, per la città di Marcianise, dell’importantissimo presidio di legalità costituito dalla caserma che ospita la Compagnia della Guardia di Finanza, che, di qui a poco, potrebbe trasferirsi a Maddaloni.

In maniera piuttosto sorprendente, il sindaco Trombetta ha affermato che lui non era a conoscenza di questo fatto, evidentemente – aggiungiamo noi – troppo concentrato sulla pedissequa necessità avvertita dalla Polizia di Stato, per la quale, al contrario, l’amministrazione comunale è riuscita a trovare una collocazione diversa rispetto all’immobile che oggi occupa il commissariato.

Non una bella figura. Ma questo, purtroppo, è un sindaco iper-slow anche in quelle poche materie che i veri mattatori del Comune di Marcianise, ossia i vari Pasquale Salzillo, Farro, Riccio & Co., lasciano sotto la sua egida.