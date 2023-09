GUARDA IL VIDEO. MONDRAGONE. Furgone in fiamme a ridosso del campo di calcio

Il mezzo di proprietà di un noto professionista della zona.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Rogo in via Padule. Erano circa le 22.00 di questa sera, mercoledì 20 settembre quando, probabilmente a causa di un piccolo rogo già in atto in prossimità di alcuni canneti, un furgoncino parcheggiato lungo l’arteria in prossimità del campetto di calcetto e di proprietà di un noto professionista della zona, è stato avvolto dalle fiamme. A dare l’allarme, alcuni residenti che hanno sentito odore di fumo accompagnato da alcuni scoppi. Sul posto è presente una pattuglia dei carabinieri della locale stazione ed i Vigili del fuoco del distaccamento locale.