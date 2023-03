GUARDA IL VIDEO. PAZZESCO. Si infila un PC tra le cosce: ladra beccata dalle telecamere

Il proprietario ha sporto denuncia, portando il video come prova del furto

SANTA MARIA CAPUA VETERE – È un furto a dir poco particolare quello che è avvenuto venerdì 17 marzo presso il negozio SN informatica di Santa Maria Capua Vetere.

Più che per ciò che è stato portato via, un computer di circa 1.000 euro, è il modo in cui la malvivente che vedete nelle immagini ha deciso di nascondere il portatile per trafugarlo.

La donna è entrata nel negozio poco dopo le ore 18:00 e, dopo aver fatto un giro si è fermata vicino ad un computer. Improvvisamente ha preso il PC e se l’è messo tra le gambe, sotto la gonna, per poi uscire dal negozio.

Il proprietario di SN Informatica ha sporto denuncia alle autorità, fornendo il video delle telecamere di sorveglianza. Le immagini e la notizia sono state pubblicate dalla pagina Ciò che vedo in città – Santa Maria Capua Vetere.