GUARDA IL VIDEO. S. MARIA C.V. La mega pista ciclabile si conferma un flop da due milioni di euro, un disastro annunciato

Tecnici senza esperienza specifica si improvvisano esperti di mobilità ciclistica, ottenendo incarichi e finanziamenti pubblici con risultati, purtroppo, spesso disastrosi. L’ennesima testimonianza di un progetto, portato a compimento dall’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Mirra, che continua a suscitare più critiche che consensi

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Come già raccontato in una nostro focus articolato in quattro puntate (CLICCA E LEGGI), la pista ciclabile realizzata nella città di Santa Maria Capua Vetere si conferma, ancora una volta, un vero e proprio fallimento progettuale e funzionale.

L’ultima segnalazione, che si aggiunge a molte altre già ricevute, arriva da un nostro lettore, accompagnata da un video che mostra un gruppo di ciclisti percorrere via Giuseppe Castaldo. Ebbene, soltanto uno di loro si avventura a pedalare lungo la pista ciclabile, che corre accanto al marciapiede destinato al pedone che, però, spesso risulta inutilizzabile in vari tratti a causa della presenza di pali della segnaletica stradale posizionati esattamente al centro del percorso.

Una situazione paradossale e pericolosa: o il pedone scende dal marciapiede per immettersi in carreggiata esponendosi a gravi rischi oppure invade la pista ciclabile, creando ostacoli a chi la percorre in bicicletta. In ogni caso, il risultato è lo stesso: un’infrastruttura che invece di facilitare la mobilità sostenibile, la ostacola. Inoltre, i ciclisti sono costretti a fermarsi continuamente nei pressi di ogni attraversamento carrabile, vanificando di fatto la continuità e la fluidità del percorso.

Un’opera che è costata complessivamente 1.982.598,61 euro, di cui 1.897.208,37 euro coperti da un finanziamento pubblico. Il resto è stato stanziato dal Comune. Una cifra significativa, rispetto alla quale cittadini ed esperti si aspettavano un’opera ben concepita, sicura e funzionale. Invece, ciò che si registra sul campo è l’ennesimo esempio di cattiva progettazione e di approssimazione nell’uso di fondi pubblici.

class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio">