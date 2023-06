GUARDA IL VIDEO. Trasformazione del Consorzio idrico in spa. Zinzi interroga il ministro: “Il Governo terrà alta l’attenzione”

Il parlamentare casertano ha colto alcune criticità e alcune zone d’ombra che ha illustrato di persona in un intervento, che riproduciamo nella sua versione integrale, durante il question time.

CASERTA “La nostra priorità è garantire ai cittadini un servizio idrico integrato efficiente, per questo abbiamo voluto accendere i riflettori, con un’interrogazione, su una serie di criticità rilevate all’affidamento alla ITL Spa del Sii (sServizio idrico integrato). Siamo lieti che il Ministero dell’Ambiente abbia annunciato l’impegno a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda per assicurare la salvaguardia della qualità del servizio e della risorsa idrica, a tutela dei cittadini casertani”. Così il deputato casertano della Lega Gianpiero Zinzi che oggi, nel corso del Question Time svoltosi in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, ha illustrato l’interrogazione come primo firmatario indirizzata al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, avente ad oggetto “Iniziative in merito all’affidamento del Servizio Idrico Integrato nell’ambito distrettuale di Caserta”.