GUARDA LE FOTO. Agguato a colpi di pistola contro lo studio legale di tre fratelli-avvocati

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

Occhi puntati sulle aste giudiziarie di case ed immobili, un settore da decenni molto ambito alla criminalità e nel quale lavora uno dei fratelli Arena. Ma di ipotesi certe, al momento, a poche ore dal raid, non è possibile farne

ORTA DI ATELLA – Questa mattina, poco prima delle 5, Orta di Atella è stata svegliata dal rumore del piombo, degli spari. In via Atella, proprio di fronte all’ufficio postale, un individuo incappucciato è sceso da un’auto ed ha esploso ben nove colpi di pistola in direzione dell’entrata dello studio legale Arena. L’episodio, che al momento non ha lasciato feriti, ha visto danneggiata l’entrata degli uffici della nota famiglia di avvocati composta dai fratelli Rosalba, penalista, Gianfranco, civilista e tributarista, e Raffaele, esperto in aste immobiliari.

Le prime indagini dei carabinieri si stanno concentrando sulle immagini delle telecamere di sorveglianza che avrebbero ripreso l’accaduto, mostrando l’uomo incappucciato mentre spara e poi fugge velocemente insieme a un complice a bordo delle due auto coinvolte. La dinamica precisa dell’agguato è ancora da chiarire, ma l’obiettivo pare essere lo studio legale. Al momento non si esclude che possa trattarsi di un messaggio intimidatorio per le attività legali degli Arena. Altra ipotesi è quella di una bravata, oppure di una stesa connessa ad altre motivazioni che, però, ha visto provocare danni all’ingresso dello studio.

Ad una prima lettura della scena, è stato rapida la connessione logica tra gli interessi storicamente radicati della criminalità nel florido settore delle aste giudiziarie e il lavoro di Raffaele Arena, legale esperto in questo ramo. Da qui a dare questa teoria come certa, ovviamente, ci passa il mare di mezzo ed è davvero troppo presto per affermarlo.

Le indagini proseguono a ritmo serrato per identificare gli autori del gesto e ricostruire le precise motivazioni dell’agguato.