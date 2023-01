GUERRA & PACE tra due giovani sposi a CASAL di PRINCIPE. Lei prima lo spedisce in galera e poi lo scarcera: “ho esagerato”.

CASAL DI PRINCIPE – Chissà se nelle more del procedimento giudiziario in corso, qualcuno ha avuto il coraggio di non seguire il consiglio, fornito dal famoso proverbio che indica alle terze persone di non mettere mai il dito tra moglie e marito. Certo è che la denuncia, fatta a suo tempo, dalla moglie di un 24enne di Casal di Principe e in grado di determinare la citazione in un dibattimento processuale del consorte, è stata significativamente ridimensionata al momento del confronto in aula fra le parti.

Non sapremo, probabilmente, mai se il ridimensionamento delle accuse al consorte sia stato frutto di un riconoscimento da parte della donna di aver esagerato nella descrizione dei fatti o se c’è stata qualche manina diplomatica che si è mossa in modo da evitare che il giovane sposo di Casal di Principe, D.C. incontrasse guai seri, provocatigli da una dura condanna penale.

E

così, nei giorni scorsi, su un’udienza svoltasi in un’area del tribunale di Aversa-Napoli Nord, è planata una lettera autografa nella quale la donna ha dichiarato testualmente di “aver esagerato”. Ricordiamo che la denuncia aveva determinato l’arresto del consorte con un carico di accuse pesantissime: maltrattamenti, aggravati dalla presenza fisica del figlio piccolo, violenza sessuale e lesioni.

Non

crediamo che la procura della Repubblica, che ha creduto a tutte le cose denunciate dalla donna, l’abbia presa bene. Per questo motivo, il gip Daniele Grumieri, ha deciso di revocare la misura cautelare degli arresti a carico del giovane.