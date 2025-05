HABEMUS PAPAM. Eletto il nuovo Papa, attesa per il nome e il primo saluto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – La fumata bianca tanto attesa è finalmente arrivata: è stato eletto il nuovo Papa, il 267esimo della storia della Chiesa cattolica. L’annuncio ufficiale è arrivato nel pomeriggio di giovedì, facendo esplodere la gioia delle decine di migliaia di persone radunate in piazza San Pietro sotto un cielo carico di emozione e speranza.

Dopo il nulla di fatto delle prime votazioni, i 133 cardinali elettori, riuniti da mercoledì nella suggestiva cornice della Cappella Sistina, sono riusciti a trovare l’accordo. La soglia necessaria era quella dei due terzi dei voti, quindi almeno 89 preferenze su uno dei candidati. E così è stato.

Ora cresce l’attesa per il grande momento:

dalla loggia centrale della Basilica, il cardinale protodiacono si appresta ad annunciare il nome del nuovo Pontefice e quello che ha scelto per il suo pontificato. Subito dopo, come da tradizione, il nuovo Papa si affaccerà per il suo

In Vaticano e in tutto il mondo cattolico si respira aria di cambiamento e curiosità. La folla è pronta a stringersi attorno alla figura del nuovo Santo Padre, pronta a seguirlo in questo nuovo capitolo della storia della Chiesa.