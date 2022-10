“Ho paura”, testimone del delitto Invito ritratta

MONDRAGONE – Il super testimone Antonio Invito ha ritrattato: “Non voglio più andare avanti, sono in carcere, non sono in un programma di protezione e ho paura, ho ricevuto minacce“, queste le dichiarazioni davanti alla Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere presieduta da Roberto Donatiello, nel processo per l’omicidio di Giovanni Invito, avvenuto a Mondragone nel 2007. I responsabili, individuati in Michele Degli Schiavi e Mario Camasso, sono ora imputati. Il contributo di Invito determinò la riapertura delle indagini 15 anni dopo il delitto, avvenuto in via Duca degli Abruzzi a Mondragone. Invito aveva raccolto una confessione resa da Michele Degli Schiavi che si attribuì il delitto insieme a Mario Camasso, durante una cena per le festività natalizie. Giovanni Invito fu freddato con 5 colpi di arma da fuoco, sparati da uno scooter sul quale viaggiavano Degli Shiavi e Camasso.