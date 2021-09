I 3 VIDEO. Inferno sull’Asse Mediano. Tre incidenti stradali diversi a pochi metri di distanza. Traffico paralizzato

TEVEROLA – (Lidia e Christian de Angelis) Tre incidenti stradali a poca distanza, inferno sulla strada. Stamani una giornata da dimenticare, si sono verificati ben tre gravi incidenti stradali lungo il famigerato Asse Mediano, nei pressi dell’uscita Teverola, in poco tempo in punti diversi del tratto stradale, si sono scontrate delle auto, in maniera grave, tanto che ci sono stati dei feriti, ed è stato necessario l’intervento dei soccorsi, sia i sanitari del 118 per trasportare al più vicino ospedale le vittime degli incidenti che delle forze dell’ordine per accertare cosa è accaduto e per regolare la viabilità il traffico è andato letteralmente in tilt, disagi per gli automobilisti. Pare che non vi siano persone coinvolte in pericolo di vita, fortunatamente.