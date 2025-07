I CONIUGI D’ORO. Che botto! Appalto per le strade da quasi 2 MILIONI di euro. Gara gestita dalla Ricciardiello, pupilla di Marcello De Rosa

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

Si tratta di una dell’imprese più importanti della provincia di Caserta, spesso presente come aggiudicataria di lavori anche all’Anas. Le gare dell’amministrazione provinciale, soprattutto se messe in piedi nel settore Viabilità, vanno sempre controllate al microscopio. Attendiamo, bontà loro, i verbali di gara

CASERTA – Qualcuno si chiederà se questo giornale ha una specie di mania nei confronti di mania verso le gare bandite dall’amministrazione provinciale di Caserta.

Forse sì, ma ragionateci un attimo. Negli ultimi anni sono uscite procedure truccate, appalti affidati con ribassi imbarazzanti o tutti uguali. Per non parlare delle ditte di camorra o di soggetti vicini al clan dei Casalesi che negli ultimi anni hanno fatto centinaia di milioni di euro in questi anni. Quindi, la nostra attenzione è alta ma è fortemente legata a queste vicende.

E se la gestione dell’amministrazione provinciale di Caserta, soprattutto nel settore Viabilità, è stata (ed è?) in mano a un politico come Marcello De Rosa, che ha fatto cose discutibili con il puc della sua Casapesenna, oltre ad essere stato condannato in primo grado per falso relativa ad una storia che non c’entra con appalti e simili, ma sicuramente non edificante, i nostri occhi sono molto aperti e molto attivi sulle procedure di questo specifico ramo.

E se si tratta di un accordo quadro da quasi due milioni di euro, per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali, un anno con possibilità di proroga e di aumento del corrispettivo, gestito da quella che è la dirigente più vicina, vicinissima a De Rosa, ovvero Teresa Ricciardiello, dirigente e anche rup di questa gara, è inevitabile che le antenne di CasertaCe siano molto rizzate.

Diciamolo subito, la procedura, come sempre in maniera ristretta – Dio non voglia che in questa terra si faccia una gara d’appalto aperta – con 10 ditte invitate e sette arrivate a fine corsa, è finita ad appannaggio di una ditta molto importante, esecutrice negli anni di lavori da milioni di euro anche in Toscana, all’Anas, oltre che alla provincia stessa. Parliamo della Lavoritalia srl, con sede a Cancello ed Arnone. La titolare e proprietaria del 100% delle quote è Nunzia De Blasio, 44 anni compiuti pochi giorni fa.

Questo nome non ci dice molto. Mentre è il marito ad essere ritenuto il vero motore di questa società. Si tratta di Nicola Della Valle di Cancello ed Arnone, che gestisce altre ditte di famiglia, che hanno sede sempre a Cancello. Rapporti buoni ci hanno segnalato anche con la famiglia Di Benedetto, il cui componente Bartolomeo è marito di Antonella Piccerillo, consigliera regionale della Lega.

Il fratello di Nunzia De Blasio è attivo politicamente, in minoranza, contro il sindaco Raffaele Ambrosca, il quale spesso si rivolge a De Blasio con uno sfottò: “Soldatino Ryan”, nomignolo legato al fatto che il consigliere di opposizione è caporale dell’esercito.

Recentemente abbiamo trovato il nome della Lavoritalia in un altro appalto, gestito dall’amministrazione provinciale di Caserta per il comune di Grazzanise. In quel caso si trattava di lavori da 433 mila euro, sempre relativi alle strade, specificatamente alla mitigazione del rischio idrogeologico in zona Mercatiello. Una ditta importante, quindi, ricevitrice di molte commesse pubbliche che avrà in mano per 12, forse 18, mesi la gestione della manutenzione ordinaria delle strade provinciali di Caserta.

