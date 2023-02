I familiari non hanno notizie da giorni, trovato cadavere in casa

La scoperta è stata fatta ieri sera quando l’anziana donna ha allertato i carabinieri della locale stazione

SPARANISE – Non da sue notizie all’anziana madre da diversi giorni: trovato morto. La scoperta è stata fatta ieri sera quando l’anziana donna ha allertato i carabinieri della locale stazione. I militari giunti sul posto sono entrati nell’appartamento ed hanno scoperto il cadavere dell’uomo riverso a terra. Probabilmente il decesso risale a diversi giorni fa dato che da circa sette giorni non si vedeva in giro. Alla base del decesso potrebbe esserci stato un malore improvviso.