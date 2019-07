I LADRONI DELL’OSPEDALE DI CASERTA. Neanche i reagenti muovevano. Le provette del laboratorio privato di Lady Scotti venivano mandate a CASERTA e analizzate con i soldi pubblici. TUTTE LE RICETTE

CASERTA – (g.g.) Va spiegata bene questa cosa, perchè stamattina i tanti che hanno letto le notizie su questa clamorosa ordinanza relativa all’ennesimo caso criminale riguardante l’ospedale di Caserta, sono arrivati a concepire fino ad un certo punto, il tratto degenerato che ha posto l’azienda ospedaliera e le sue risorse al servizio di un’attività sanitaria privata. Il punto a cui anche gli addetti ai lavori, i competenti della materia sono arrivati, è quello riguardante i cosiddetti reagenti: il laboratorio privato Sanatrix di Vincenza Scotti, sorella del boss Pasquale Scotti, sito a Caivano, ha risparmiato forse addirittura milioni di euro, tanti milioni di euro negli anni perchè i reagenti, in un modo o nell’altro, ma forse sempre allo stesso modo, erano quelli che comprava l’ospedale per il suo laboratorio, utilizzando, naturalmente, soldi pubblici.

E invece, noi ce n’eravamo accorti, leggendo con estrema attenzione il primo comunicato della procura, che questi due hanno fatto di più. Il primario della patologia Clinica Angelo Costanzo e la moglie, cioè la già citata Vincenza Scotti, sono arrivati ad uno stadio ai limiti della fantascienza.

Lei faceva i prelievi ai pazienti del suo laboratorio privato, poi li metteva in un furgone, dotato di tutto il necessario per il trasporto, e li spediva all’ospedale di Caserta, dove venivano effettuate le analisi. Dunque, non c’era nemmeno bisogno di sgraffignare continuamente i reagenti e mandarli a Caivano. I risultati evidentemente scritti in una sorta di cartella segreta, tornavano a Caivano e la signora Scotti li consegnava in bella copia al paziente, il quale poi non stava lì a compiere indagini per capire se il suo sangue e la sua urina fosse stata analizzata a Caivano o in un altro laboratorio privato in rapporti d’affari con Sanatrix.

Naturalmente, quello e altre decine di migliaia di prelievi, che risultavano esser stati analizzati dalla Sanatrix, venivano rimborsi dal servizio sanitario nazionale attraverso la Regione Campania e il braccio operativo delle asl, nel caso di specie dell’asl Napoli2, di cui Caivano fa parte.

Nei capi di imputazione provvisori 11 e 12, dunque, sono elencate le ricette relative ad ognuno di questi pazienti monitorati dall’autorità giudiziaria e che risultano aver usufruito di un servizio di prelievo e di analisi nel centro Sanatrix, convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Al contrario Santrix non ha speso un solo euro per ognuno di quei pazienti, visto che i costi se li è caricati in maniera illegale e fraudolenta, l’ospedale civile di Caserta, attraverso l’opera del primario del primario di Patologia Clinica e dunque anche del laboratorio d’analisi, Angelo Costanzo, coniugato Scotti.

QUI SOTTO LO STRALCIO DELL’ORDINANZA

COSTANZO Angelo, SCOTTI Vincenza, TELESCO Vincenzo, MORELLO Andrea.

11) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 e 314 cp, in relazione al capo 2), in quanto Costanzo Angelo, quale pubblico ufficiale, essendo il responsabile dell’UOC di Patologia Clinica dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano, in concorso con Scotti, Telesco e Morello, quali concorrenti nel reato proprio, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avendo, il Costanzo, la disponibilità materiale, per il ruolo ricoperto all’interno dell’U.O.C. di Patologia Clinica, delle apparecchiature di analisi utili per la realizzazione dei sottoindicati esami clinici, nonché di tutto il materiale strumentale (aghi, provette, siringhe, reagenti), li utilizzava per finalità extra-isitituzionali e nell’interesse del “Laboratorio Privato” facente capo alla moglie, in maniera continuativa, quindi di fatto appropriandosene, comportandosi rispetto alle stesse uti dominus; avendo agito in concorso fra di loro, ciascuno nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, in particolare: