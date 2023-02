I lavoratori del Big Maxicinema scioperano mentre Alessandro Siani è in sala. Chiamati i Carabinieri: “Protesta civile”

Ieri sera la protesta si è divisa. Una rappresentanza dei lavoratori è arrivata ad Afragola, dove era in corso l’anteprima del film “Tramite Amicizia”. Intervenute sul posto, le forze dell’ordine hanno riconosciuto che si trattasse di una protesta civile

MARCIANISE (M.C.V.) – La protesta dei lavoratori del Big Maxicinema in procinto di essere licenziati continua.

Ieri sera, dopo aver dichiarato lo sciopero e la mancata apertura della struttura (come abbiamo raccontato in questo articolo), i lavoratori si sono divisi e in 5 si sono portati presso l’Happy Maxicinema di Afragola, dov’era in corso la proiezione del nuovo film di Alessandro Siani.



La

Lucisano Media Group, i cui rappresentanti erano in sala per l’anteprima del film anche in quanto produttori dello stesso, ha allertato la sicurezza per mandare via gli scioperanti, adducendo inoltre che la frase “Lucisano produce licenziamenti”, che campeggiava sullo striscione, fosse offensiva.

I 5 lavoratori hanno dichiarato di non volersi allontanare, dunque la società ha allertato i Carabinieri.

Arrivate

sul posto, le forze dell’ordine hanno identificato le persone e lasciato continuare la loro protesta civile.

Nessuno si è avvicinato ai lavoratori, che anzi sono stati attorniati da dieci persone della sicurezza di Alessandro Siani.

Lo sciopero oggi continuerà solo fuori dal Big Maxicinema.