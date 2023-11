I NOMI. Beccati mentre smontano una Volkswagen nel capannone: ARRESTATI

Arrestati per riciclaggio. E’ l’ipotesi di reato contestata in concorso a quattro persone, inizialmente finite in carcere e solo una ai domiciliari.

Ernesto Vinciguerra, 49enne residente ad Aversa, Stefano Cesare, 61enne di Dugenta e due soggetti di Casoria, Antonio Coppola, 70enne e Vittorino Pirozzi, 46enne.

Secondo una prima ricostruzione, l’attenzione dei ladri sarebbe stata attivata su un’auto – una Volkswagen TRoc – che, dopo essere stata rubata a Napoli, sarebbe stata trasferita in un capannone di proprietà del sannita, dove era stata appena smontata per ottenerne i pezzi da immettere sul mercato.

Il giudice del tribunale di Benevento, dopo l’udienza di convalida, ha deciso di trasformare da carcere ad arresti domiciliari la misura cautelare ai danni di Ernesto Vinciguerra, Antonio Coppola, Vittorino Pirozzi.

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria al posto dei domiciliari, invece, per Stefano Cesare.