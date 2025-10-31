I NOMI E LE FOTO. Appalti truccati al Comune di CASERTA: arrestati ex vicesindaco e dirigente

Condanne definitive per corruzione e turbata libertà degli incanti. I due ex amministratori dovranno scontare pene fino a sette anni di reclusione

CASERTA – Dopo anni si è chiuso, definitivamente, il processo sugli appalti truccati al Comune di Caserta, con la condanna definitiva e il conseguente arresto di Enzo Ferraro, 72 anni, ex vicesindaco del capoluogo, e di Giuseppe Gambardella, 61 anni, già dirigente comunale responsabile del settore Politiche sociali.



Entrambi sono stati raggiunti dagli ordini di carcerazione nei giorni scorsi: Ferraro è stato arrestato venerdì, mentre Gambardella è stato fermato martedì alla stazione ferroviaria di Napoli Piazza Garibaldi dagli agenti della Polizia ferroviaria. Dopo le formalità di rito, sono stati tradotti in carcere: Ferraro dovrà scontare sei anni, Gambardella sette.

I reati contestati risalgono al periodo compreso tra il 2005 e il 2014, quando – secondo l’accusa – i due avrebbero pilotato l’aggiudicazione di una gara d’appalto per il servizio di trasporto disabili del Comune di Caserta, favorendo la cooperativa “Voglia di Vivere” (poi “Viaggiare Insieme”), riconducibile all’imprenditore Angelo Grillo di Marcianise.



L’indagine, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, culminò nel blitz del 17 maggio 2016, quando carabinieri e polizia giudiziaria eseguirono diversi provvedimenti cautelari. Secondo gli investigatori, Ferraro e Gambardella avrebbero favorito la ditta di Grillo in cambio di denaro, assunzioni e altre utilità, garantendole pagamenti prioritari e agevolazioni amministrative.

Inizialmente era stata contestata anche l’aggravante mafiosa, poi caduta già in primo grado. Con la sua esclusione, parte dei reati è finita in prescrizione, ma le condanne per corruzione e turbata libertà degli incanti sono rimaste definitive fino in Cassazione.



Ferraro, esponente storico del centrodestra casertano, fu vicesindaco nelle giunte Falco e Del Gaudio, mentre Gambardella, dirigente dal 1998 al 2014, era considerato una figura di riferimento dell’apparato tecnico del Comune.

L’imprenditore

Angelo Grillo, al centro del sistema corruttivo, è già detenuto per altre vicende giudiziarie ed è ritenuto vicino al. A suo carico, negli anni, sono stati disposti anche sequestri per circa due milioni di euro.Con la decisione definitiva della Cassazione, si chiude così uno dei procedimenti più lunghi e complessi sulla corruzione nella pubblica amministrazione casertana