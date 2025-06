I NOMI E LE FOTO. Droga, armi e rapine: in 9 a rischio arresto

L’operazione condotta dai carabinieri della locale stazione

GRAZZANISE – Il Pubblico Ministero Oriana Zona ha avanzato la richiesta di arresto per nove persone coinvolte in un’ampia indagine su spaccio di droga e rapine nel territorio di Grazzanise e dintorni. La decisione finale sulla misura cautelare spetterà al Giudice Alessia Stadio che, in ottemperanza alla riforma del Ministro Carlo Nordio, dovrà prima procedere all’interrogatorio degli indagati.

Proposto l’arresto per Fabio Bencivenga, 30enne di Grazzanise Guido Frascogna, 51enne di Grazzanise Filippo Gravante, 38enne di Grazzanise Dalila Messino, 25enne di Grazzanise

Anderson Dedja, 24enne di Cancello Arnone

Luigi Frascogna, 79enne di Grazzanise (padre di Guido)Giovanni Parente, 60enne di Grazzanise

Matteo De Martino, 82enne di Capua

Michael Panella, 25enne di Santa Maria La Fossa

Per Ignazio Caianiello, 57enne di Grazzanise, anch’egli nell’elenco degli indagati, la Procura non ha invece proposto alcuna misura cautelare.



Le Accuse: Spaccio, Armi e Rapine

L’indagine, condotta dai Carabinieri della Stazione di Grazzanise, ha delineato un quadro di attività illecite diversificate.

Le accuse di spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina e hashish, tra il 2021 e il 2023, ricadono su Guido Frascogna, Filippo Gravante, Dalila Messino, Fabio Bencivenga, Anderson Dedja e Michael Panella.

Detenzione e porto illegale di armi per Guido e Luigi Frascogna, in concorso con Matteo De Martino, sono indagati per aver detenuto e portato in luogo pubblico una pistola nel febbraio di due anni fa.

Giovanni Parente deve rispondere della detenzione illegale di un fucile. Va ricordato che Parente era stato arrestato pochi mesi fa (e successivamente rimesso in libertà) per la detenzione di altre pistole, un episodio che ora si lega a questa nuova inchiesta. Le accuse di rapina sono, invece, contestate a Fabio Bencivenga e Ignazio Caianiello.