I NOMI. Estorsione camorristica a una farmacia e ad imprenditore edili: ARRESTATI UOMINI DEL CLAN

TEVEROLA – Estorsione aggravata dal metodo mafioso, nelle scorse ore è scattato l’arresto per Aldo Picca e Nicola Di Martino, detto Nicola 23.

I due, originati di Teverola, sono ritenuti responsabili di due estorsioni, ad una farmacia e ad un rivenditore di materiale edile. Picca e Di Martino sono affiliati storici del clan dei Casalesi e hanno scontato lunghe condanne gli scorsi anni.

“La detenzione, però, non li ha riabilitati come si evince dal fermo effettuato dalla Dda e confermato dal giudice che ha confermato l’impianto accusatorio dei carabinieri e ha tenuto i due criminali in cella“, ha scritto la giornalista di Aversa Marilena Natale, dando la notizia attraverso il suo profilo Facebook.