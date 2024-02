I NOMI. Festini trans, orge e prostituzione: in 11 finiscono sotto processo

Al via il procedimento penale presso la corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere.

CASTEL VOLTURNO. Festini trans, orge, prostituzione. Davanti alla corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere ha preso il via il processo per associazione a delinquere finalizzata alla riduzione alla schiavitù e allo sfruttamento della prostituzione che vede imputati diversi soggetti, per la maggior parte brasiliani. Sotto processo sono finiti José Ricardo Santos da Silvia, in arte Pamela di 53 anni, Rafael Da Conceicao Nunez, alias Tamara, Lazaro Luis Barbosa, Anderson de Jesus Lima, Julia Machado Matos, Rogerio Paulo Carneiro da Silvia, Henrique Paulo Alves de LimaJussara Fatima Benfica Neves, Jonathan’s De Albuquerque e Daniele Di Santo.

L’organizzazione criminale faceva arrivare in Italia i brasiliani, costringendoli poi a prostituirsi. Le vittime della tratta erano costrette a sottoporsi ad interventi chirurgici (che poi dovevano rimborsare ai loro aguzzini) ed a sottostare ai desiderata dei carnefici.