I NOMI. TRUFFA ai danni dell’Agenzia delle Entrate. TUTTI prosciolti i 47 indagati

Sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare

AVERSA – (gv) Questa mattina si è concluso con una importante sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare (Gup Dott. Forte), presso il Tribunale di Napoli Nord, il processo a carico degli avvocati che patrocinavano cause contro l’Agenzia delle Entrate. Già il Gip all’epoca rigettò la richiesta di arresto della Procura (provvedimento impugnato dal Pm dott.ssa Buonanno) con una ulteriore bocciatura da parte del Tribunale del Riesame. Nel collegio difensivo Immacolata Carratore e Alfonso Quarto per gli avvocati Alessandra Angelino, Carlo Russo e Francesco Palumbo. Inoltre non luogo a precedere anche per: Antonio Alfiero, 58enne di Casoria; Giuseppe Annunziata, 47enne di Afragola; Stefano Barra, 41enne di Casoria; Paolo Bianco, 43enne di Pozzuoli; Giuseppe Cerbone, 48enne di Avella; Armando Cimmino, 46enne di Arzano; Luigi D’Anto, 47enne di Afragola; Vincenzo Franzese, 39 anni, di Crispano; Alessandro Fusco, 48enne di Caivano; Gaetano Lallo, 49 anni, di Caivano; Gennaro Lallo, 51enne di Napoli; Carlo Mosca, 35 anni, di Afragola; Fabiana Saltelli, 35 anni, del quartiere napoletano di Chiaia; Antonio Spiezia, 48enne di Arzano, Maria Aiello, 39enne residente a Chiaia, Napoli; Adriana Angelino, 38 anni, di Caivano; Sossio Aniceto, 27enne di Crispano; Giuseppe Arbolino, 28enne di Crispano; Dario Capone, 48enne di Caivano; Luigi Castaldo, 32enne di Afragola; Pasquale Chiacchio, 57 anni, residente a Trentola Ducenta; Francesco D’Ausilio, 58enne di Giugliano; Pasquale De Vita, 57enne di Bagnoli detenuto per altra causa; Giovanni Esposito 48 anni; Vincenzo Franzese, 39enne di Crispano; Cristina Garamone, 43enne di Frattamaggiore; Beniamino Iorio, 77enne di Afragola; Domenico Laezza 30 anni, di Afragola; Raffaele Laezza, 65 anni, di Afragola; Angelo Luongo, 58enne del Rione Traiano; Carmine Martiniello, 50enne di Aversa; suo figlio Francesco Martiniello, 22enne di Aversa; Antonio Maruzzella 29enne di Casoria; Salvatore Mayer, 28enne delle Case Nuove di Napoli; Aniello Mormile, 62enne di Crispano; Antonio Pascucci, 49 anni, di Fuorigrotta; Maurizio Pastore, 65enne di Poggioreale; Stefano Patriciello, 47enne di Frattamaggiore titolare del Caf; Francesco Perrotta, 45 anni, di Afragola; Luisa Savona, 53 anni, residente a Ponti Rossi; Salvatore Savona, 46anni, residente all’Arenaccia; Salvatore Scarallo, 45anni di Capodimonte; Carmine e Patrizio Sorrentino, 49enne e 59enne di Fuorigrotta; Emmanuele Verde, 23 anni, di Villaricca.