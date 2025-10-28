I NOMI. Un giro di droga fuori al noto pub casertano: in due agli arresti domiciliari

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

Inizialmente era stata applicata la misura cautelare in carcere

CASAPULLA – Nei giorni scorsi i carabinieri hanno condotto un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di Francesco Pisciotta e Donato Petrillo per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La zona in cui i due operavano era quella nei pressi di un noto pub della città di Casapulla, situato lungo la Nazionale Appia, prelevando la sostanza dalle cassette postali dell’abitazione che fungeva da “magazzino”.

I responsabili erano stati inizialmente posti alle misure cautelari in carcere ma, secondo la decisione del Gip Rossella Dello Stritto, è stata disposta la revoca delle precedenti misure cautelari e, sfruttando il casellario giudiziale privo di precedenti penali, Pisciotta e Petrillo sono stati posti ai domiciliari.