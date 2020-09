I NUMERI DEL COVID. La CAMPANIA è la regione con più nuovi contagi in ITALIA. LEGGI LA TABELLA CON TUTTI I DATI

CASERTA – L’unità di crisi della regione Caserta ha reso noto che oggi si registrano 248 nuovi positivi su 4.901 tamponi. Il totale dei positivi sale a 10.907 su 553.231 tamponi. Non si registrano nuovi decessi che restano 457. I guariti del giorno sono 136 per un totale di 5.383.

Sono 1.640 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.392 (differenza rispetto al giorno precedente +248). Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 302.537. Lo rileva il bollettino giornaliero elaborato dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale. Oggi si registrano inoltre 20 decessi, il numero delle vittime sale quindi a 35.758. Il totale degli attualmente positivi è di 46.114, di questi 2.658 sono ricoverati con sintomi, 244 sono in terapia intensiva (ieri erano 239, differenza +5) e 43.212 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 103.696 (differenza rispetto a ieri +16.393), per un totale di 10.679.675.

La regione col maggior incremento di positivi da coronavirus è la Campania con 248 nuovi casi (10.907 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 457. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22. I nuovi tamponi sono 3.901 (differenza rispetto a ieri -409), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 552.231; Lombardia 196 nuovi casi (105.226 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 16.925. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 33. I nuovi tamponi sono 22.805 (differenza rispetto a ieri +7.997), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 1.990.912; Lazio 195 nuovi casi (14.975 casi totali). Oggi sono state registrate tre vittime, il totale dei deceduti è di 902. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 32. I nuovi tamponi sono 9.112 (differenza rispetto a ieri +90), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 810.809; Veneto 150 nuovi casi (26.154 casi totali). Oggi sono state registrate due vittime, il totale dei deceduti è di 2.167. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 16. I nuovi tamponi sono 11.967 (differenza rispetto a ieri +1.932), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 1.820.101; Liguria 108 nuovi casi (12.769 casi totali). Oggi sono state registrate due vittime, il totale dei deceduti è di 1.594. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 18. I nuovi tamponi sono 3.766 (differenza rispetto a ieri +1.124), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 291.936; Emilia-Romagna 101 nuovi casi (34.612 casi totali). Oggi è stata registrata una vittima, il totale dei deceduti è di 4.479. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 20. I nuovi tamponi sono 10.061 (differenza rispetto a ieri +270), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 1.110.287.