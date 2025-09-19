GUARDA I VIDEO. ORE 21,30 ULTIM’ORA. Fuoco a CASERTA in corso Trieste e via Unità ITALIANA. Traffico bloccato. Ecco dov’è scoppiato il rogo

IN CALCE ALL’ARTICOLO LE IMMAGINI DELL’INCENDIO – Le fiamme si sono levate dopo le 20,0. Ancora una volta in azione, dopo la tragedia di Marcianise, i vigili del fuoco

CASERTA – Una giornata segnata dal fuoco. Prima l’esplosione e il conseguente incendio che ha stroncato, nella zona industriale di Marcianise, la vita del titolare e di due operai di un’azienda di trattamento di rifiuti speciali e pericolosi, eventi infausto che vi abbiamo raccontato in una lunga e dolorosa diretta nel corso dell’intero pomeriggio di oggi, poi, stasera, poco dopo le venti, un altro incendio, che, come si può vedere dalle immagini, non è di piccole proporzioni e che non è stato ancora domato.

È successo nel giardino a cui si accede dal corso Trieste, dall’ingresso che si trova immediatamente prima del palazzo Cirillo. Hanno preso fuoco alcune palme, un tipo di pianta che produce il fumo nero che si vede dalle immagini e che si è propagato anche in via Unità Italiana, dove, a pochi passi dal ristorante Fofo’, il giardino si affaccia. Vigili del fuoco di Caserta, dunque, ancora al lavoro.