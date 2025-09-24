Il 14enne Samuele Giannini alla grande sfida del mondiale di kart

Supportato dalla Academy for Winners il giovane pilota casertano sogna in grande. Quasi tutti i piloti di Formula Uno hanno partecipato a questo campionato

CASERTA – Settimana di grandi emozioni per Samuele Giannini, giovane talento del motorsport, che sarà impegnato

al Campionato Mondiale di Karting in programma nei prossimi giorni. A soli 14 anni, Giannini porta in alto

i colori di Caserta, essendo l’unico pilota della provincia – e uno dei pochi italiani – selezionato per competere contro i migliori driver al mondo nella categoria OKN Junior.



In vista dell’appuntamento iridato, Samuele si è allenato sulla pista internazionale di Cremona, tracciato

che ospiterà le ultime sessioni di preparazione. Al suo fianco l’Academy for Winners, realtà italiana che si distingue per il percorso formativo dedicato ai giovani piloti, capace di unire lavoro in pista, coaching personalizzato e strategie di crescita sportiva.



«Per me è un sogno che si realizza – racconta Samuele – poter correre in un Mondiale è il frutto di tanto

sacrificio, impegno e della fiducia che il mio team e la mia famiglia hanno sempre riposto in me. Essere

l’unico casertano in questa competizione è un motivo di orgoglio in più: porterò in pista la mia terra con determinazione».



Il Mondiale vedrà la partecipazione di oltre 250 piloti provenienti da tutto il mondo, tra cui giovani talenti che hanno già attirato l’attenzione delle accademie di Formula 4 e delle scuderie internazionali. Per Giannini, questa è una vetrina decisiva: ogni giro rappresenta un passo verso il sogno di crescere nel motorsport professionistico. Con questa presenza, Samuele diventa un simbolo per i giovani sportivi campani che sognano di emergere in discipline spesso considerate di nicchia ma che richiedono passione, coraggio e investimenti importanti.



Il messaggio del pilota è chiaro: «Invito tutti gli appassionati a seguire il mio Mondiale e a vivere con me questa esperienza. Ogni gara è una lezione di vita, e io darò tutto per rappresentare al meglio Caserta e

l’Italia».