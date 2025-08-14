Il biglietto d’addio e poi il lancio dal balcone: Salvatore si toglie la vita

14 Agosto 2025 - 08:59

ORTA DI ATELLA – Un biglietto di addio in cui ha spiegato il perché non aveva più la forza, la volontà di restare al mondo e vergato qualche parola di conforto per i parenti.

È l’ultimo messaggio lasciato da Salvatore, 84enn, residente a via Atellani che all’alba di ieri si è tolto la vita, cadendo dal terzo piano di un condominio di via Atellani.

Erano le cinque di mattina quando i residenti hanno sentito un rumore forte, ma mai potevano pensare al gesto estremo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118.

