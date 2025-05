Il casertano Francesco Di Chiara domenica in finale a Roma per il campionato nazionale di MMA-Mixes Martial Art

Frignano – Caserta Il frignanese Francesco Di Chiara, atleta campione di MMA o Mixed Martial Arts (arti marziali miste), domenica prossima difenderà a Roma la cintura nazionale X.F.C. (ossia della federazione internazionale Xtreme Fighter Champion ) contro il forte Francesco Proietti del team romano Jaguar.

Classe 1986, originario di Frignano dove si è formato e vive, Di Chiara è un atleta completo in quanto cintura nera 1° dan di Judo e profondo conoscitore del Brazilian Jiu-Jitsu. All’attività agonistica, poi, affianca quella dell’insegnamento delle arti marziali. Nella palestra che gestisce nella sua cittadina, è l’apprezzato maestro di tantissimi bambini a cui insegna le sane regole dello sport.

Le MMA sono una disciplina sportiva che fonde diverse arti marziali e sport di combattimento, come judo, karate, muay thai, pugilato, wrestling, grappling e kickboxing. Le gare si svolgono in un ring ottagonale (gabbia)

e prevedono round di durata variabile. La pratica sportiva ha avuto origine in Brasile come “Vale Tudo” negli anni ’70. Negli anni ’90 ha guadagnato popolarità negli Stati Uniti grazie alla competizione Ultimate Fighting Championship (UFC).

A dispetto di quello che si potrebbe immaginare in chi pratica il combattimento, in adesione allo spirito sportivo che si fonda sul rispetto dell’avversario e sulla correttezza Di Chiara è quanto di più lontano ci possa essere dall’aggressività e dalla violenza.

Impegnato in campo sociale, la sua biografia lo vede attivo nella promozione di progetti per gli altri, dai corsi di autodifesa personale alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

La sua figura è diventata simbolo positivo anche per i più giovani attraverso il progetto scolastico “Mai più bullismo”, offrendo agli studenti strumenti concreti per affrontare situazioni di pericolo e disagio. Testimonial del video promozionale del film “Glass” di M. Night Shyamalan, al fianco di star internazionali come Bruce Willis e Samuel L. Jackson, è stato selezionato tra gli “eroi normali” italiani per rappresentare un’Italia che combatte ogni giorno nel silenzio.

Membro del Circolo Interforze e del Pianeta Sindacale Carabinieri, è anche formatore di tecniche di difesa personale per le Forze Armate e la Polizia.

IL LOGO DELL’AITF

Molto attivo è, altresì, in seno all’AITF casertana, l’associazione italiana per i trapiantati ed i trapiantandi di fegato, presieduta dal suo concittadino Franco Martino. Presente a quasi tutti gli eventi formativi e di divulgazione della cultura della donazione d’organi di questo meritorio sodalizio, ha fin da subito dato il proprio consenso alla donazione.

Con Frignano, l’AITF ed i molti suoi sostenitori ci uniamo agli auguri per la gara di domenica.