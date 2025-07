IL CASO. Donato “con mollica o senza” contro una paninoteca casertana: “Mi ha derubato”

“Io mi impegno tanto nel mio lavoro, faccio sacrifici, lavoro dalla mattina alla sera e non voglio che qualcuno freghi la gente con il mio nome. Scusatemi per lo sfogo”

CAIAZZO – Un’aspra controversia ha investito il mondo del food marketing locale, con protagonista Donato De Caprio, popolarissimo salumiere napoletano diventato celebre su TikTok con il suo format “Con Mollica o Senza?”. Donato ha accusato una paninoteca di Caiazzo di aver copiato il suo logo, definendolo un vero furto di immagine e d’identità.

La paninoteca caiatina “Che panino”, durante una sagra del territorio tenutasi nel giorno di Sant’Anna, avrebbe esposto un logo molto simile, sia per grafica che per impaginazione, rispetto a quello registrato dal noto brand di Donato. Questi ha reso pubblica la sua denuncia via social, lamentando la “clonazione” del simbolo che da tempo contraddistingue il suo locale e il merchandising ufficiale.

Secondo Donato la somiglianza non sarebbe casuale, ma frutto di una scelta consapevole: “Un vero e proprio furto di immagine e di identità”, ha affermato, esprimendo la sua delusione per l’uso improprio del marchio che rappresenta il suo lavoro e il suo brand consolidato.

Donato De Caprio è diventato famoso per i suoi video nei quali chiede ai clienti: “Con mollica o senza?”, guadagnandosi un seguito di milioni su TikTok e Instagram.