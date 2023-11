IL CASO. Ha dato il suo smartphone a mia figlia per il registro scolastico invitandola a riportarglielo in un un portone buio. L’allarme di una mamma: state attenti a quella donna

Il fatto è stato segnalato ieri in un social media. La reazione rapida ha impedito che il disegno si realizzasse. Secondo la denunciante potrebbe trattarsi di una psicopatica. La descrizione della donna che viaggia in bicicletta

AVERSA – Riportiamo testualmente il racconto di una madre che mette in guardia gli aversani sulla presenza in città di una donna sospetta:

“Ero a via Roma con mia figlia verso le 19:00 siccome pioveva a dirotto ci siamo messe al riparo nel negozietto cannabis, si avvicina una donna molto sospetta chiedendoci info sul registro scolastico did up a mia figlia dicendo che quando aveva finito di riportargli il telefono di fronte sotto un portone al buio dove era ferma con la sua bici, io avevo già capito che era una persona sospetta quindi ho detto che anche mia figlia aveva lo stesso problema con l’applicazione, dopo averla allontanata è ritornata sotto al portone stando ferma.Io e mia figlia ci siamo incamminate per allontanarci , dopo l’abbiamo vista sulla bici andarsene. Quindi state attenti aveva un impermeabile blu i capelli sul biondo chiaro si suppone era una psicopatica mia figlia ha sbagliato va scrivere io correggo ho fatto questo post perché io non potevo sapere se mandavo mia figlia a riportargli il telefono sotto al portone che poteva fargli è perché voleva che mia figlia portasse il telefono lì e non farlo vicino a me”.