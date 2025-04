Il Cellole vince sotto la pioggia: 4-2 contro l’Oratorio Don Guanella di Scampia.

Grande rimonta sotto la pioggia per i ragazzi di Mazziotti, che conquistano tre punti fondamentali tra le mura amiche del «Montecuollo».

CELLOLE / SCAMPIA (Pietro De Biasio) – Penultima giornata di campionato, il «Montecuollo» è stato il teatro di una sfida emozionante e combattuta sotto una pioggia incessante, che ha visto trionfare il Cellole per 4-2 contro l’Oratorio Don Guanella di Scampia. La partita inizia con i ragazzi di mister Marco Mazziotti subito pericolosi al 6’ grazie a un cross di Luca Riccardi, ma GianMario Palumbo non riesce a trovare la porta. Al 8’, il Cellole guadagna un angolo, ma la difesa di Scampia riesce a salvare.

Un minuto più tardi, il contropiede degli ospiti sorprende la difesa locale, e l’Oratorio Don Guanella trova la rete dell’1-0 con Davide Riccio. Il Cellole non si scompone e continua a spingere. Al 19’, un cross di Dario Scognamiglio trova Gennaro Cicala pronto di testa, ma la palla termina sopra la traversa. È al 26’ che arriva il meritato pareggio: Christian Quintigliano, con un potente tiro da fuori area, fa esplodere il Montecuollo per l’1-1. Pochi minuti dopo, al 28’, è Palumbo a mettersi in evidenza. Dopo un dribbling in area, trova l’angolino con un tiro chirurgico, siglando il 2-1 che manda in delirio i tifosi di casa. Ma Scampia non molla e, al 46’, trova un altro contropiede letale, portando il punteggio sul 2-2 con un preciso tiro di Riccio in stato di grazia che sorprende il portiere del rossoblù. Il secondo tempo si apre con il Cellole che continua a dominare il gioco.

Al 3’ Palumbo va vicino alla rete con un colpo di testa che si stampa sulla traversa. Al 6’, Christian Quintigliano ci prova da fuori, ma il suo tiro si infrange sul palo. È chiaro che la squadra di Mazziotti ha la partita in pugno. Al 9’, su un calcio d’angolo, Nicola Pirolozzi svetta più in alto di tutti e di testa regala al Cellole il 3-2. Il Montecuollo esplode di gioia, ma la partita non è ancora finita. Al 20’, Mario Quintigliano serve un assist perfetto a Gerardo Perillo, che con un gran tiro da fuori area firma il 4-2, una rete che sembra chiudere definitivamente i giochi.

La squadra di Scampia, seppur scoraggiato, non demorde e al 31’ Giuseppe Pagliuca tenta la sorte con un tiro da fermo, ma il portiere del Cellole respinge senza problemi. La partita si avvia alla conclusione, con il Cellole che non lascia più spazio a sorprese. Sotto una pioggia incessante, la squadra di casa porta a casa tre punti fondamentali con una prestazione di cuore.