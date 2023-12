IL COVID TORNA A FAR PAURA. Prima ordinanza nel casertano

POSIZIONE 20. LE TOP 20 DI CASERTACE. Un elenco composto dai 20 articoli più letti. Negli ultimi giorni di questo 2023, andiamo a rivedere quali sono stati gli argomenti che nell’anno che sta per terminare hanno toccato maggiormente l’interesse dei nostri lettori, per riviverne i momenti più. Alla posizione 20, IL COVID TORNA A FAR PAURA, con 45 mila e 48 visualizzazioni

30 dicembre 2022 – CAPUA – Il Sindaco di Capua Adolfo Villani, considerata la presenza sul territorio di cittadini di nazionalità cinese e valutando probabile, in relazione al periodo di festività, il rischio di contagio per la nuova variante Covid-19, ha emesso ordinanza affinché i cittadini adottino tutte le precauzioni necessarie a contenere il contagio, raccomandando l’uso delle mascherine nei luoghi chiusi e laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza.