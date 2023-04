Il cuore di Elena ha smesso di battere. Muore madre 42enne

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ci sono notizie che non vorresti mai scrivere ma che purtroppo ci si ritrova a fare, specie quando queste riguardano le vittime della “terra dei fuochi”, dove si continua a morire anche in tenera età a causa di forme di cancro sempre più aggressive.

Oggi, l’intera comunità di Mondragone si stringe al dolore della famiglia di Elena Navoni, una giovane mamma di 42 anni che da tempo lottava contro il male del secolo. Per quanto si faccia ancora tanta fatica a pronunciare il vero nome del mostro, questo esiste e si chiama cancro, un demone che si insinua sempre con più forza tra la popolazione dei territori casertani, colpendo come solo un cecchino sa fare, senza fare sconti e distinzioni. Elena ha combattuto fino all’ultimo istante della sua vita come una guerriera, ma purtroppo il mostro ha avuto la meglio su di una donna che non potrà più riabbracciare i suoi due bambini ed i suoi cari.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia della vittima e tantissimi sono i messaggi di affetto e di stima che scorrono nella bacheca Facebook di una donna la cui forza ed il cui coraggio devono essere di aiuto a tutte quelle donne che con dignità e sofferenza, spesso chiuse nei loro silenzi, stanno affrontando lo stesso calvario di Elena.

Vicini

al dolore della famiglia Navoni, porgiamo le nostre più sentite condoglianze.