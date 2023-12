IL DRAMMA. Muore folgorato mentre è a pesca il fratello del presidente dell’Associazione carabinieri

Il pescatore è stato investito dalla forte scarica elettrica che lo ha fatto sbalzare all’interno del canale.

MARCIANISE. E’ morto folgorato Antonio Farina, 73 anni, di Marcianise. L’uomo, ieri sera si trovava in località Torre Canneto, a Fondi, lungo l’argine dell’omonimo canale. Si stava preparando ad approntare l’attrezzatura da pesca con la canna in carbonio che aveva tra le mani, quando è entrato accidentalmente in contatto con i sovrastanti cavi dell’alta tensione. Il pescatore è stato investito dalla forte scarica elettrica che lo ha fatto sbalzare all’interno del canale.

Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile Carabinieri della Compagnia di Terracina, prontamente intervenuta, ha soccorso l’uomo portandolo fuori dall’acqua, praticandogli il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca unitamente al personale sanitario del 118 sopraggiunto, tentando di rianimarlo.

Nonostante le procedure di soccorso attivate, però, Antonio Farina è morto poco dopo per arresto cardio-circolatorio da folgorazione.

Il 73enne è il fratello di Giovanni Farina, presidente della sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri. I funerali si terranno lunedì 4 dicembre alle ore 16 nel Duomo di Marcianise.