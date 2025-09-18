Il finto nipote e l’amico carabiniere: così 19enne napoletano prova a rubare quasi 10 mila euro ad un 75enne casertano

NOVITA’! DAL 30 SETTEMBRE ARRIVA “IL COLPO”: IL NUOVO PODCAST SUI LADRI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA STORIA – GUARDA IL TRAILER

CAPRIATI A VOLTURNO – Un tentativo di truffa ai danni di un 75enne è stato sventato grazie alla prontezza dei familiari e all’intervento dei Carabinieri della Stazione locale. Un 19enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e denunciato per tentata truffa.

La vicenda, risalente allo scorso 24 giugno, ha avuto inizio con una telefonata in cui il giovane, spacciandosi per un nipote in difficoltà economiche, convinceva l’anziano a prelevare 8.700 euro dal proprio conto postale. L’uomo era stato istruito a consegnare il denaro a un presunto “amico carabiniere” che si sarebbe presentato a casa sua.

Poco dopo, alla porta dell’anziano si è effettivamente presentato il finto militare, che pretendeva la somma. L’arrivo improvviso di alcuni parenti della vittima ha però fatto fuggire l’impostore, impedendo la consegna del denaro.

Le indagini immediate avviate dai Carabinieri hanno permesso di ricostruire la dinamica e identificare l’autore della truffa. Nell’ambito dello stesso filone investigativo, lo scorso 9 agosto era stato già deferito in stato di libertà un 49enne di Melito di Napoli, risultato intestatario dell’auto a noleggio utilizzata per raggiungere l’abitazione della vittima e per la fuga.

I Carabinieri ribadiscono l’importanza della collaborazione dei cittadini e invitano a prestare massima attenzione a queste tipologie di raggiri, particolarmente diffusi e spesso rivolti verso persone anziane.