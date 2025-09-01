IL LUTTO. Luisa muore a soli 45 anni

I funerali saranno celebrati domani alle 17:00

FRIGNANO – Profondo cordoglio nella comunità frignanese per la prematura scomparsa di Luisa Manno, venuta a mancare all’età di 45 anni.

A darne il triste annuncio è il marito Antonio Antonelli, che resta affranto insieme ai fratelli Clelia, Giuseppe e Raffaello. La notizia ha scosso l’intera cittadinanza, che si è immediatamente stretta al dolore dei familiari in questo momento di grande sofferenza.

I funerali saranno celebrati domani alle ore 17:00 presso la chiesa di San Nazzario e Celso.

La comunità ricorderà Luisa per la sua dolcezza e il suo sorriso, un vuoto incolmabile che lascia nel cuore di chi le ha voluto bene.