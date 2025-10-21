IL LUTTO. Mamma casertana muore a 49 anni

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST

MONDRAGONE – La comunità di Mondragone è stata scossa oggi dalla prematura scomparsa di Francesca Basile, spentasi a soli 49 anni. Donna conosciuta da tutti per la sua intelligenza, forza e grande generosità, Francesca era un punto di riferimento per la famiglia e per chi la conosceva.

Viene ricordata come una madre e una moglie esemplare, sempre pronta ad aiutare gli altri. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto parenti e amici, che in queste ore stanno ricevendo il sostegno di una comunità intera, vicina al suo dolore.

Francesca lascia il marito, i figli, un fratello, una sorella e tutti i familiari, ora riuniti nel cordoglio. I funerali si terranno domani, giovedì 23 ottobre, alle ore 10.00, presso il Santuario di Maria Santissima Incaldana a Mondragone.