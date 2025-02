Il Nocelleto di mister Coppola trionfa in trasferta: 3-1 all’Academy San Nicola

Luiso infortunato sostituito da Zampi, che cinque minuti più tardi offre un assist perfetto per Di Marco.

SAN NICOLA LA STRADA / NOCELLETO (ARNALDO BETTI) – Il Nocelleto di mister Nicola Coppola porta a casa una vittoria pesante in trasferta, imponendosi per 3-1 sul campo dell’Academy San Nicola. Una prestazione convincente da parte degli ospiti, che hanno messo in ghiaccio il risultato già nel primo tempo, nonostante le condizioni difficili causate dalla pioggia e dal campo pesante.

La gara inizia con il Nocelleto subito pericoloso: al 10’ Luigi Parente sfiora il gol direttamente da calcio d’angolo, mettendo in difficoltà la difesa avversaria. Il vantaggio arriva al 15’, con un gol spettacolare di Tullio Caprarola, che trova l’incrocio con il tiro alla “Del Piero” e porta avanti i suoi. Il raddoppio non si fa attendere: al 20’ ancora Caprarola si fa trovare pronto su assist di Walter Luiso e sigla il 2-0.

Al 30’ una tegola per il Nocelleto: Luiso è costretto a lasciare il campo per infortunio, sostituito da Antonio Zampi. Proprio il neoentrato, cinque minuti più tardi, si mette in mostra con una grande azione personale: uno slalom tra gli avversari e assist perfetto per Mario Di Marco, che non sbaglia e firma il 3-0. Al 40’ ancora Zampi sfiora addirittura il poker, ma a tu per tu con il portiere viene ipnotizzato, vedendosi respingere la conclusione.

L’Academy San Nicola non riesce mai a rendersi pericoloso nel primo tempo e fatica a costruire azioni degne di nota. La ripresa vede i padroni di casa provare a rientrare in partita, ma al 50’ il loro tentativo da fuori area viene ben neutralizzato da Gioacchino Maione. Il Nocelleto sfiora più volte il quarto gol: prima al 67′ con Giuseppe Grimaldi, poi al 71′ con Di Marco, che non riescono a concretizzare due ottime occasioni.

Nel finale, il San Nicola prova almeno a rendere meno amaro il passivo. Al 90’, infatti, trova il gol della bandiera grazie a un calcio di rigore trasformato da Trotta, che fissa il risultato sul definitivo 3-1. Una prestazione solida del Nocelleto, che ha mostrato grande determinazione e qualità offensiva nonostante le condizioni atmosferiche difficili. Mister Coppola può essere soddisfatto della prova dei suoi, che tornano a casa con tre punti importanti.