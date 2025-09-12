Il Nocelleto si affilia alla Casertana: nasce un virtuoso percorso di crescita comune

Sullo sfondo dell’asse Migliozzi-D’Agostino il lavoro di intermediazione del Direttore Tecnico della scuola calcio e Vice Presidente, Giovanni Nicolò. Si gettano le basi per la formazione dei campioni di domani

NOCELLETO / CASERTA (Arnaldo Betti) – Il calcio provinciale compie un passo importante: l’Fc Nocelleto del presidente Domenico Migliozzi ha ufficializzato la propria affiliazione alla Casertana Fc presieduta da Giuseppe D’agostino, dando il via a un percorso condiviso che punta a valorizzare i giovani talenti del territorio.

L’accordo, preceduto solo da un grande lavoro di intermediazione del Direttore Tecnico della scuola calcio e Vice Presidente Giovanni Nicolò, segna l’inizio di una collaborazione stretta con la società rossoblù e rappresenta un’opportunità unica per tanti calciatori della provincia di Caserta, che avranno così la possibilità di crescere all’interno di un progetto tecnico e formativo di alto livello.

La società granata, entusiasta per questo nuovo capitolo della propria storia, ha espresso la propria gratitudine:

«Siamo onorati di entrare a far parte della famiglia Casertana Fc, la massima espressione calcistica della nostra provincia. Ringraziamo il presidente D’Agostino per la fiducia e per aver creduto nel nostro progetto.”

Per il Nocelleto e la sua scuola calcio si apre dunque una fase nuova, all’insegna della professionalità, della crescita sportiva e della passione per il calcio. L’obiettivo è chiaro: costruire un percorso che porti i giovani a sognare e, perché no, a indossare un giorno la maglia rossoblù della Casertana. In questo modo, la sinergia tra le due società non solo consolida la loro posizione nel panorama calcistico locale, ma getta anche le basi per la formazione dei campioni di domani,