IL NOME. Amministratore di una nota concessionaria rischia il carcere per bancarotta: ASSOLTO in Appello
13 Ottobre 2025 - 13:21
La società presentava un’esposizione debitoria di circa 14 milioni di euro
CASERTA – Si chiude con un’assoluzione piena in Corte d’Appello di Napoli il processo a carico di M.S., amministratore della Auto & Passioni Srl, società operante nel settore automobilistico con sede a Caserta.
L’imputato, difeso dall’avvocato Claudio Fusco del Foro di Santa Maria Capua Vetere, era stato condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione al fallimento della società che presentava un’esposizione debitoria di circa 14 milioni di euro.
La Corte d’Appello, accogliendo integralmente le argomentazioni della difesa, ha però ribaltato la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato con formula piena perché “il fatto non sussiste”.
Dalle risultanze processuali è emerso chiaramente che non vi era alcun profilo di responsabilità a carico dell’amministratore.