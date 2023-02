IL NOME. Armato di pistola tenta rapina in un market: arrestato

Tempestivo e decisivo l’intervento di un vigilantes nel bloccare l’uomo e …

SAN NICOLA LA STRADA – Tenta rapina a mano armata in un market: arrestato. E’ quanto accaduto ieri all’incrocio tra Largo Rotonda e Viale Carlo III a San Nicola La Strada. Un uomo ha fatto irruzione nel market di prodotti internazionali con l’obiettivo di portare a termine una rapina. Notato dai vigilantes dell’istituto Hermes è stato bloccato per poi essere consegnato ai carabinieri. Il rapinatore, Alessandro Prosperi, è in attesa di convalida, risponde in tentata rapina.