IL NOME. AVERSA. Non risponde da giorni, i vigili del fuoco sfondano la porta e la trovano morta

AVERSA – Dramma nella serata di mercoledì in via Del Popolo ad Aversa, dove una donna, della quale da giorni non si avevano notizie, è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione.

I familiari, preoccupati, hanno cercato più volte di mettersi in contato con lei, senza successo. Scattata la richiesta d’aiuto al 115 i Vigili del Fuoco hanno forzato la porta riuscendo a entrare e trovando la donna, Teresa N. , 73 anni, senza vita probabilmente stroncata da un malore improvviso