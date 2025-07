IL NOME. Cadavere carbonizzato ritrovato dai vigili del fuoco. IDENTIFICATA LA VITTIMA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SESSA AURUNCA – Il corpo carbonizzato rinvenuto stamattina da una squadra AIB (Antincendio Boschivo) dei Vigili del del Fuoco di cui vi abbiamo dato notizia esclusiva pochi minuti fa (CLICCA E LEGGI) impegnata a domare un incendio di sterpaglie in località San Martino, è stato identificato. Si tratta di Domenico Andreoli, un pensionato di 91 anni, ex poliziotto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano stava probabilmente ripulendo il proprio terreno quando le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, sono divampate e gli sono sfuggite di mano. L’uomo sarebbe rimasto intrappolato nel rogo, morendo a seguito delle gravissime ustioni riportate e dell’inalazione di fumo.



Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. I Vigili del Fuoco stanno ancora operando intensamente per spegnere completamente l’incendio, che, alimentato dal vento, ha minacciato seriamente le abitazioni vicine, creando momenti di apprensione tra i residenti.



La comunità di San Martino è sconvolta dalla tragica notizia della morte del signor Andreoli, molto conosciuto nella zona.